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На Донетчине банда похитила предпринимателя и требовала выкуп

Сегодня, 13:57 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области в ходе спецоперации сотрудники уголовного розыска, следственного управления и спецподразделения КОРД задержали 4 участников организованной преступной группы, которые захватили и удерживали человека с целью получения выкупа. Злоумышленники совершили ряд тяжких правонарушений на Донетчине и планировали преступления в других областях Украины. Чтобы нейтрализовать вооруженную группировку, оперативники работали под прикрытием.

Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

В прошлом году сотрудники управления уголовного розыска полиции Донецкой области получили оперативную информацию о местном жителе, который планирует нанять людей для совершения преступлений. Полицейские начали собирать доказательства противоправной деятельности еще на стадии формирования группы.

«Вчера (18 января, – ред.), по заказу организатора, члены группировки похитили предпринимателя из Селидово. Мужчину выманили на склады под предлогом оформления аренды, схватили и, угрожая оружием, с мешком на голове вывезли в Константиновку. Пленного связали скотчем и держали в промзоне, запугивая убийством и требуя деньги. Жизнь мужчины оценили в 20 тыс. долл», – сообщили в полиции.

Когда на место прибыл заказчик, чтобы лично «выбивать» выкуп, полицейские окружили помещение и пошли на штурм. В связи с тем, что похитители были вооружены, в спецоперации по задержанию были задействованы бойцы штурмового отряда КОРД.

«Операция длилась несколько минут. Все члены организованной преступной группы, в том числе заказчик, были задержаны на месте преступления, а заложник – спасен. Мужчина не пострадал», – отметили в пресс-службе.

Все члены группировки – жители Донецкой области. Установлено, что они причастны также к нападению на жителя Покровского района и нанесении ему телесных повреждений.

«Кроме того, известно, что бандиты планировали новые преступления на территории Донецкой и соседних областей. Сейчас по месту жительства задержанных проводятся обыски, изъяты автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, и огнестрельное оружие, в частности пистолет», – добавили в полиции.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Предварительно им инкриминируется ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст.15 ч.1 ст. 121 (покушение на нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.


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