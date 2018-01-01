» » В Запорожье по подозрению во взятке задержан чиновник-архитектор

В Запорожье по подозрению во взятке задержан чиновник-архитектор

Сегодня, 12:49 citynews.net.ua | Напечатать

В Запорожье по подозрению в получении взятки в 10 тыс грн сотрудники прокуратуры задержали чиновника государственного архитектурно-строительного контроля области.

Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

По словам спикера ГПУ, следователи выяснили, что делец создал целую схему получения взяток.

"В зафиксированном случае он должен был выдать разрешительные документы на начало строительных работ по реконструкции объекта недвижимости и ввода объекта в эксплуатацию. В "пакет" его услуг также входила "опция" - не замечать нарушений при выполнении строительных работ и при дальнейшем введении строения в эксплуатацию. После передачи взятки правоохранители задержали "изобретателя", - сообщил Лысенко.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:31

В зоне АТО за сегодня не зафиксировали вооруженных провокаций

Сегодня, 17:56

Водителей Луганщины призывают звонить в Службу автодорог при возникновении ЧП на дорогах

Сегодня, 17:05

ООН может подготовить новый проект резолюции по миротворцам на Донбассе

Сегодня, 16:03

Трасса Киев-Одесса полностью перекрыта из-за снегопада

Сегодня, 15:17

В городах ОРДЛО сократили водоснабжение

Сегодня, 15:15

Порошенко поблагодарил Канаду за оружие

Сегодня, 14:44

На КПВВ «Гнутово» изъяли партию сигарет

Сегодня, 13:58

Турчинов: Замаскировать войну под миротворцев у РФ уже не выйдет

Сегодня, 13:25

Украина признала две справки ОРДЛО

Сегодня, 12:54

Президент отреагировал на принятие закона о реинтеграции Донбасса

Сегодня, 12:53

В «ДНР» недовольны принятием закона о Донбассе

Сегодня, 11:44

Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

Новости Украины:

Сегодня, 18:09

Рада разрешила допуск иностранных военных на учения в Украине

Сегодня, 17:06

Канада продлила программу подготовки ВСУ до 2019 года

Сегодня, 16:06

ФСБ заявляет о задержании в Крыму украинца

Сегодня, 15:04

Полицейский вымогал 12 тыс грн у пьяного водителя

Сегодня, 14:58

Российский суд оставил Сущенко в СИЗО

Сегодня, 14:38

Верховная Рада приняла закон о приватизации

Сегодня, 13:31

В Украине из-за непогоды обесточены 63 населенных пункта

Сегодня, 12:49

В Запорожье по подозрению во взятке задержан чиновник-архитектор

Сегодня, 11:57

В Сумской области пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочным трактором

Сегодня, 10:45

В Крыму двум крымским татарам вменяют "экстремизм" в соцсетях

Сегодня, 10:05

На блокпосте у Горловки умер мужчина

Сегодня, 09:02

"Укрзализныця" может увеличить стоимость пассажирских перевозок на 20%

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 