В Запорожье по подозрению во взятке задержан чиновник-архитектор

В Запорожье по подозрению в получении взятки в 10 тыс грн сотрудники прокуратуры задержали чиновника государственного архитектурно-строительного контроля области.

Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

По словам спикера ГПУ, следователи выяснили, что делец создал целую схему получения взяток.

"В зафиксированном случае он должен был выдать разрешительные документы на начало строительных работ по реконструкции объекта недвижимости и ввода объекта в эксплуатацию. В "пакет" его услуг также входила "опция" - не замечать нарушений при выполнении строительных работ и при дальнейшем введении строения в эксплуатацию. После передачи взятки правоохранители задержали "изобретателя", - сообщил Лысенко.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.