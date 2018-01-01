В Сумской области пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочным трактором

В Сумской области пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочным тракторомСегодня, 11:57
В Сумской области пассажирский микроавтобус сегодня рано утром столкнулся с трактором, который чистил дорогу от снега.
Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции Сумской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек, три женщины и двое мужчин, получили травмы различной степени тяжести.
Причина аварии - водитель автобуса не справился с управлением. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа.