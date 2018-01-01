В Украине от кори умер еще один человек

В Одессе от кори умер еще один человек, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

«Стало известно о еще одной смерти от кори. В Одессе умерла взрослый человек», – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в общем с 2017 года в результате кори умерли 7 человек, из них - 4 детей.

«Мы продолжаем усиленные меры по вакцинации против этого опасного заболевания и призываем каждого внимательно следить за своим здоровьем», – подчеркнули в министерстве.

Напомним, в Киеве по состоянию на 16 января зарегистрировано 92 больных корью, из них 68 – дети.