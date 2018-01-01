» » В Одессе задержали пьяных медиков, которые не оказали помощь мужчине

В Одессе задержали пьяных медиков, которые не оказали помощь мужчине

Сегодня, 13:25 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера вечером в Одессе полицейскими была задержана целая бригада скорой помощи, члены которой находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции Одесской области Руслан Форостяк.

«Около 21:30 в ДЧ ГУНП Полиции Одесской области поступило сообщение, что возле железнодорожного вокзала разгуливает гражданин в неадекватном состоянии, Полураздетый в морозный вечер и с расстройствами речи. На место прибыл экипаж патрульной полиции Одесской области, где обнаружил данного гражданина, выяснил, что ему плохо, раздетый потому что ему «жарко» и повторно вызвал скорую по адресу», – отметил он.

Форостяк сообщил, что через некоторое время патрульные увидели, как к остановке общественного транспорта у вокзала подъехала карета скорой помощи и остановилась, старший наряда подошел к ним и выяснил, что они прибыли по их вызову, объяснил куда подъехать к лицу, которое требует помощи, а сам пешком вернулся на место, где в то время гражданину стало хуже, ему уже делали реанимацию, искусственное дыхание и массаж сердца.

«Однако скорая не сдвинулась с места, после 20 минут бесполезного ожидания полицейский вдруг подошел к карете скорой и довольно убедительно объяснил куда надо подъехать, уже после этого быстрая развернулась и наконец прибыла на место происшествия, где констатировали смерть гражданина», – подчеркнул он.

По словам Форостяка, во время общения полицейские обратили внимание на неадекватное поведение бригады скорой помощи и запах алкоголя, бригада использовала нецензурную брань, пытались курить в общественном месте и карете скорой, в конце концов, полицейские пришли к выводу, что медики просто пьяные, кроме того, они не реагировали на замечания правоохранителей, отказывались выполнять законные требования полицейских, толкались и оскорбляли их.

«Учитывая ситуацию, на место происшествия вызвали СОГ Приморского ОП, и задержали всю бригаду скорой, в отношении доктора и фельдшера, которые оказали физическое сопротивление полицейским, пришлось применить спецсредство «наручники». После принудительного обследования подтвердилось, что доктор и фельдшер находились в состоянии алкогольного опьянения (в фельдшера 2.22 промилле), водитель кареты оказался трезв», – отметил Форостяк.

По данному факту на доктора и фельдшера были составлены административные протоколы по ст. 173, 185 и ч.1 ст. 179 КУоАП, а самих мужчин доставили в Приморский ОП, сейчас решается вопрос о привлечении лиц, в действиях которых усматриваются признаки уголовных преступлений к ответственности (не предоставили необходимую помощь лицу в беспомощном состоянии).


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:10

Из мест лишения свободы в "ЛНР" отпустили гражданина Грузии

Сегодня, 17:57

В Vodafone не исключают возврат денег за время отсутствия связи на Донбассе

Сегодня, 16:54

В Украине проведут военные учения совместно с Хорватией

Сегодня, 16:51

Представитель мобильного оператора Vodafone сообщил, когда будет возобновлена услуга в ОРДЛО

Сегодня, 15:36

В Луганской области за работу на боевиков осудили полицейского

Сегодня, 15:16

Гройсман: Порядок на КПВВ будет наведен в течение полугода

Сегодня, 13:48

Минэнерго не инициирует повышения цены на газ для населения

Сегодня, 12:45

«ЛНР» заявляет, что предоставила гарантии на время ремонта кабеля Vodafone

Сегодня, 12:29

Боевики сорвали обслуживание камеры ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции

Сегодня, 11:28

В ЛДНР преследуют переданных по обмену пленных

Сегодня, 10:25

Золотое полтора года живет без бюджета и местных властей

Сегодня, 10:01

В Украине ожидаются сильные и очень сильные снегопады

Новости Украины:

Сегодня, 18:34

В Польшу эмигрировали более миллиона украинцев

Сегодня, 17:54

В Харьковской области - первый с начала года случай кори

Сегодня, 16:54

В Украине проведут военные учения совместно с Хорватией

Сегодня, 16:53

Охранник суда приговорен к 9 годам тюрьмы за убийство коллеги

Сегодня, 16:05

Дещица: Ввести войска в Украину Путина просил не только Янукович

Сегодня, 15:59

Во Львовской области от переохлаждения погибли четыре человека

Сегодня, 15:38

Из-за непогоды спасатели перешли на усиленный режим службы

Сегодня, 14:59

В Украине от кори умер еще один человек

Сегодня, 13:48

Минэнерго не инициирует повышения цены на газ для населения

Сегодня, 13:25

В Одессе задержали пьяных медиков, которые не оказали помощь мужчине

Сегодня, 12:48

Во Львове угарным газом отравились 5 детей

Сегодня, 12:26

В Киеве сняли ограничения на въезд грузовиков

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 