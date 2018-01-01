Киевсовет рассматривает петицию о закрытии школ города и области на карантин

Киевский городской совет рассматривает петицию о закрытии школ города и области на карантин в связи с эпидемиологической ситуацией.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Электронная петиция "Закрыть школы г.Киева и Киевской области на карантин в связи с эпидемиологической ситуацией" набрала необходимое, согласно решению Киевского городского совета "Об утверждении Положения о порядке представления и рассмотрения электронных петиций", количество голосов и принята к рассмотрению", - говорится в сообщении.

Как отмечается, петицию поддержали 10629 человек при минимально необходимых 10 тыс. В настоящее время мэр Киева Виталий Кличко поручил постоянным комиссиям Киевсовета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта, а также по вопросам здравоохранения и социальной защиты рассмотреть петицию в установленном порядке.