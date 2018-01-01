Президент одобрил запрет на установку счетчиков газа без согласия жильцов

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», которым запрещается установка общедомовых газовых счетчиков без согласия совладельцев многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Закон совершенствует принципы коммерческого учета природного газа, регулирует отдельные вопросам установления его средств, в частности в многоквартирных домах. Принятие документа повысит уровень защиты прав потребителей природного газа», – говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада приняла соответствующий закон 21 декабря 2017 года.