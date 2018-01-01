В Крыму Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии

Подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд Крыма 16 января приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн. – Ред.).​

Российский прокурор запросил для обвиняемого 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и оплату штрафа в размере 20 тысяч рублей (9,2 тыс. гривен. – Ред.), сообщает Крым.Реалии.

​Балух перед вероятным оглашением приговора пожелал украинскому народу «не сдаваться» и заявил, что «все будет Майдан».

«Не на смерть идем. Думаю, в скором времени все это разрешится. Я Украине хочу пожелать не сдаваться и нести народу борьбу. Борьбу за то, за что много жизней положили лучшие люди страны. Если то, что со мной происходит – жертва, то я так не считаю. Все будет нормально, мы все равно победим. Все будет Майдан», – сказал Балух журналистам перед началом судебного заседания.

Балух 16 января приехал в суд с вещами, которые могут ему понадобиться в СИЗО, в случае соответствующего решения суда.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент перед заседанием подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда посетил украинского активиста Владимира Балуха, которому намерены огласить приговор.

«Мы приехали, благословили, помолились. За Володей сейчас приехала Федеральная служба исполнения наказаний, забрали его и увезли в суд. Настроение Владимира хорошее, бодрое, он не сломлен, уверен в своей правоте. Мы не обсуждали ни политические, ни судебные темы, чтобы не было никаких провокаций. Я долго добивался от суда права на встречу, чтобы Володя мог исповедоваться, причаститься, с божьей помощью, это все получилось», – рассказал Климент.