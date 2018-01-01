Украина за прошлый год почти вдвое сократила потребление антрацита

Украина в 2017 году почти вдвое меньше использовала угля антрацитовой группы, чем в 2016 году. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам энергетики и инфраструктуры Владимир Кистион. сообщили в пресс-службе чиновника.

По его словам, если в 2016 году Украина сожгла 8,9 млн тонн антрацита, то в прошлом, по предварительным подсчетам, потреблено 4,8 миллиона тонн дефицитного угля.

«2,3 млн тонн угля марки «А» сэкономили за счет увеличения генерации атомных станций и гидроэлектростанций. 1,8 млн тонн антрацита замещены углем газовой группы, добываемого в Украине. Это очень хорошие показатели, которые доказывают - невозможного ничего не бывает», - отметил Кистион.

По его словам, это не просто цифры, это колоссальная работа энергетиков в течение последнего года как часть правительственного плана по достижению украинской энергетической независимости.

«Перед нами стоит амбициозная и одновременно непростая задача - сделать Украину энергетически независимой. И шаг за шагом, уменьшая потребление дефицитного антрацита, увеличивая добычу собственного газа, реформируя энергетический сектор нашего государства, мы приближаемся к этой цели», - резюмировал вице-премьер-министр.