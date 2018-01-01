В Одесской области горела база отдыха

Вчера, 15 января, в пгт Затока Одесской области в результате поджога сгорела деревянная постройка на территории базы отдыха «Кемпинг - Каролина», сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 19:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании деревянной постройки на территории базы отдыха «Кемпинг - Каролина» в пгт Затока Белгород-Днестровского района.

В 19:30 на место вызова прибыли спасатели местной пожарной команды «К.Бугаз» и установили, что горит двухэтажное недействующее деревянное здание. В 19:59 спасатели локализовали и в 21:12 ликвидировали пожар на общей площади 250 метров квадратных.

К тушению пожара привлекалось 5 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава. Предполагаемая причина пожара - занесение источника зажигания извне неустановленным лицом (лицами). Погибших и пострадавших нет.