Умерла вокалистка The Cranberries Долорес О'Риордан

Вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан внезапно умерла в Лондоне в воздасте 46 лет. Об этом сообщает The Independent. "Ирландская и мировая певица Долорес О'Риордан внезапно умерла сегодня в Лондоне", - сказал представитель певицы Лимерик Лидер.

По его словам, О'Риордан находилась в Лондоне на коротком сеансе записи. В настоящее время никакой дополнительной информации нет, причина смерти также неизвестна.

Полный концерт The Cranberries с Долорес О'Риордан в Париже:

О'Риордан, родившийся в Лимерике в 1971 году, присоединилася к Cranberries в 1990 году и выступала с ними до 2008 года, когда они взяли паузу. Группа возобновила деятельность в 2009 году, изначально исключительно для живых выступлений, но в конце концов был выпущен новый материал.