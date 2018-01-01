В Николаеве госпитализировали в больницы 72 человека с гепатитом А

В Николаеве госпитализировали 72 человека с подозрением на заболевание гепатитом А. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления охраны здоровья Николаевской облгоадминстрации Юрий Багрянцев у себя в Facebook.

"В областной инфекционной больнице находятся 52 пациента. Из них подтвержден диагноз у 42 человек. Еще 20 детей находятся в областной детской инфекционной больнице, диагноз подтвержден у 16", - отметил Багрянцев.

Он также уточнил количество случаев заболевания корью с начала 2018 года по состоянию на сегодня.

"Всего - 14 случаев, из них детей - трое. Диагноз лабораторно подтвержден у одного взрослого пациента. В областной инфекционной больнице на стационарном лечении находится восемь человек", - сказал Багрянцев.