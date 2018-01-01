» » В Николаеве госпитализировали в больницы 72 человека с гепатитом А

В Николаеве госпитализировали в больницы 72 человека с гепатитом А

Сегодня, 13:22 citynews.net.ua | Напечатать

В Николаеве госпитализировали 72 человека с подозрением на заболевание гепатитом А. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления охраны здоровья Николаевской облгоадминстрации Юрий Багрянцев у себя в Facebook.

"В областной инфекционной больнице находятся 52 пациента. Из них подтвержден диагноз у 42 человек. Еще 20 детей находятся в областной детской инфекционной больнице, диагноз подтвержден у 16", - отметил Багрянцев.

Он также уточнил количество случаев заболевания корью с начала 2018 года по состоянию на сегодня.

"Всего - 14 случаев, из них детей - трое. Диагноз лабораторно подтвержден у одного взрослого пациента. В областной инфекционной больнице на стационарном лечении находится восемь человек", - сказал Багрянцев.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:00

Полторак ограничил себя в возможности раздавать наградное оружие

Сегодня, 17:45

СБУ назвала количество установленных наемников ЧВК "Вагнера"

Сегодня, 17:02

Стало известно куда сбежал Плотницкий

Сегодня, 16:46

СБУ: Около 20 чехов воевали на стороне боевиков в Донбассе

Сегодня, 16:18

Обстрел автобуса под Волновахой: спустя три года дел в суде нет

Сегодня, 15:58

Боевики в ОРДЛО готовятся к "отражению готовящегося наступления ВСУ"

Сегодня, 15:18

Фантомовцы Луганщины выявили очередное нарушение законодательства Украины

Сегодня, 15:11

В РФ заявили, что состав миротворческой миссии на Донбассе могут определить боевики

Сегодня, 14:25

В ДНР захватили оборудование мобильного оператора Vodafone

Сегодня, 13:36

Ефремов попросил удалить его из зала суда

Сегодня, 12:56

В зоне АТО за сутки ранены двое украинских военных

Сегодня, 12:38

Количество заболевших корью в Киеве выросло до 87

Новости Украины:

Сегодня, 18:00

Полторак ограничил себя в возможности раздавать наградное оружие

Сегодня, 17:41

Госслужбу по делам ветеранов возглавил Валентин Манько

Сегодня, 16:44

В Киеве завтра частично ограничат движение транспорта по Южному мосту

Сегодня, 16:18

Обстрел автобуса под Волновахой: спустя три года дел в суде нет

Сегодня, 15:59

Харьковских патрульных задержали за поборы с водителей

Сегодня, 15:13

На Волыни из-за неосторожного обращения с ружьем погиб 16-летний парень

Сегодня, 14:50

В Мариуполе госпитализированы первые 11 жертв мороза

Сегодня, 13:22

В Николаеве госпитализировали в больницы 72 человека с гепатитом А

Сегодня, 12:59

Российскому политологу запретили въезд в ЕС на три года

Сегодня, 12:37

Оккупанты в Крыму хотят дать украинцу Балуху пять лет тюрьмы

Сегодня, 11:43

Синоптики обещают потепление

Сегодня, 11:39

Розенблат судится с Украиной в ЕСПЧ

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 