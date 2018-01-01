В Одессе загорелись склады на железнодорожной станции

В Одессе в пятницу, 12 января, произошел пожар на складах железнодорожной станции "Одесса-Сортировочная".

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций в области.

Отмечается, что сообщение о возгорании одноэтажного здания по ул. Заньковецкой, поступило в 10:35.

"С места пожара были изъяты баллоны с бытовым газом и проведена эвакуация из служебного помещения военизированной охраны стрелкового оружия", - сообщили в ДСНС. Локализовать пожар спасателям удалось в 11:49, а уже в 13:32 он был полностью ликвидирован. В результате возгорания выгорело 400 кв.м площади. Причины пожара выясняются.