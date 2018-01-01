Украинских дипломатов обязали проходить осмотр у психиатра при приеме на службу

Министерством иностранных дел Перед приемом на работу в систему органов дипломатической службы в Украине кандидаты теперь должны будут проходить психиатрический осмотр.

Соответствующее решение в четверг, 11 января, принял Кабинет министров, передает "Левый берег".

В пояснительной записке постановления говорится, что документ был разработан Министерством иностранных дел. Цель - урегулировать проверки "наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипслужбы в связи с повышенной психоэмоциональной нагрузкой, в частности - во время долгосрочных командировок, особенно в страны с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью". Также в документе отмечается, что согласно закону "О дипломатической службе", обязательным условием направления дипломатов в долгосрочную командировку является наличие соответствующего состояния здоровья.