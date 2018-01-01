В Киеве зафиксировали 66 случаев заболевания корью

В Киеве по состоянию на 10:00 11 января зафиксировано 66 случаев заболевания корью, из них 54 - дети.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает пресс-служба Киевской государственной городской администрации.

"Сегодня столица полностью обеспечена вакцинами против кори. Обратитесь к врачу, проконсультируйтесь о возможности вакцинации для себя и своих детей и сделайте прививку, чтобы уберечься от этой болезни", - призвала киевлян Гинзбург.

Чиновница отметила, что для детей до 18 лет прививки бесплатны. Взрослые могут вакцинироваться до 30 лет. Чтобы уберечься от болезни, Гинзбург посоветовала проводить частую влажную уборку, проветривать помещение и избегать закрытых помещений с большим скоплением людей. "Такие простые вещи в разы уменьшают риск заболеть. Но нужно понимать, что эти советы работают, если выполнять их системно и везде", - отметила Гинзбург.