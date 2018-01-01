Подозреваемого в захвате заложников в Харькове оставили под стражей

Подозреваемого в захвате заложников в Харькове оставили под стражейСегодня, 16:24
Апелляционный суд Харьковской области оставил под стражей Владимира Безуха, которого подозревают в захвате заложников в отделении "Укрпочты".
Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передает местное издание Status quo.
Сообщается, что Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который ранее арестовал Безуха. По словам Дубовик, мать подозреваемого на суде заявила, что он употреблял наркотики из-за сильных головных болей.