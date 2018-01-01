Нацсовет предлагает ввести санкции за гастроли украинских артистов в России

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает Верховной Раде ввести санкции для украинских артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора России.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Нацсовета.

"Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику по влиянию на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, которая признана агрессором", - говорится в сообщении. Согласно заявлению, предлагается ввести штрафные санкции или уголовную ответственность для артистов.

По мнению Нацсовета, телерадиоорганизации могли бы быть обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире на определенный период. "В таком случае национальный регулятор получит реальные рычаги влияния на вещателей", - заявили в Нацсовете. Национальный совет предлагает Верховной Раде урегулировать эти вопросы в скорейший срок.