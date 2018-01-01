В школах Мариуполя продлили каникулы

Каникулы в школах Мариуполя продлили на три дня, - сообщает 0629.

В ряде школ каникулы должны были закончиться 9 января, однако, по словам родителей, на собрании педагоги объявили о продлении до 12 января. На местах родителям учеников пояснили, что такое решение было принято, чтобы сэкономить средства на отопление.

В департаменте образования сообщили, что "согласно распоряжению городского головы от 15.12.17 №470 зимние каникулы окончатся 12 января 2018 года включительно".

К занятиям школьники должны будут приступить в понедельник, 15 января.

Согласно рекомендациям Министерства образования, руководство каждой школы самостоятельно выбирает удобный график проведения зимних каникул. В большинстве средних образовательных учебных заведений страны зимние каникулы продлились с 25 декабря по 9 января.