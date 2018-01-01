Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2018 год

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2018 годСегодня, 12:55
Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2018 год.
Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в четверг, 11 января.
Так, утвержденный доход ПФУ составляет 353,629 млрд гривен.
Государственные ассигнования на финансирование пенсионных программ составляют 139,313 млрд гривен. Кроме того, правительство скорректировало объем фонда оплаты труда на 4,7% в связи с запланированным увеличением минимальной зарплаты.
В результате при установлении суммы единого социального взноса на общеобязательное социальное страхование (ЕСВ) учтен фонд оплаты труда в сумме 988,9 млрд гривен. Сумма ЕСВ с учетом корректировки зарплатного фонда составит 241 млрд гривен, взнос в пенсионный фонд - 208,3 млрд гривен. На выплату пенсий в бюджете фонда предусмотрено 345,812 млрд гривен.