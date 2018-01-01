Обвиняемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа сразу отказалась от переезда в ОРДО

Бывшая мэр Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в сепаратизме, сразу отказалась от проведения обмена и переезда на оккупированную боевиками территорию Донецкой области. Об этом рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в интервью "112 Украина", - передает ZN.UA.

Такое решение Штепа приняла еще на раннем этапе переговоров - в ходе первой верификации списков.

"По моей информации, Неля Штепа была одной из тех, кто отказался участвовать в этой процедуре, потому что у нее была совершенно четкая позиция, она хотела доказать свою невиновность в рамках украинского законодательства в украинском суде. Поскольку изначально было принято решение всеми переговорщиками о том, что процедура, которая проходила 27 декабря, может быть исключительно добровольной, то есть тогда, когда человек сам согласен на участие в ней, соответственно в рамках первой верификации Неля Штепа была вычеркнута из списков, поскольку сама заявила о своем нежелании", - рассказала Лутковская.

Экс-мэр Славянска Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Впоследствии ей неоднократно продлевали срок содержания под стражей.

Штепу обвиняют в проведении незаконного "референдума" в городе, а также в том, что она публично призывала не освобождать захваченный российскими боевиками горотдел милиции, где хранилось 479 единиц табельного оружия. Действия экс-мэра Славянска прокуратура квалифицировала по ст.110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства). Максимальное наказание по этой статье - пожизненное заключение.

Из-за неоднократной смены судей и судов, материала дела Штепы начинали рассматривать уже четыре раза.

20 сентября Ленинский райсуд Харькова смягчил меру пресечения Неле Штепе, заменив содержание под стражей на круглосуточный домашний арест.