Во Львовской области завершилась блокада пунктов пропуска на границе с Польшей

Участники акции протеста в нескольких пунктах пропуска на границе с Польшей прекратили блокирование дороги.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

По данным ГФС, дороги к трем пунктам пропуска "Шегини - Медика", "Рава-Русская - Гребенное" и "Краковец - Корчова" в населенном пункте Роснивка Львовской таможни ГФС разблокированы.

Отмечено, что подъездные пути к посту "Ягодин" Волынской таможни до сих пор остаются перекрытыми. Указывается, что в акциях принимали участия примерно 130 человек.

"Они недовольны изменениями относительно налогообложения товаров, ввозимых физическими лицами на таможенную территорию Украины в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже, которые вступили в силу 1 января 2018 года", - говорится в сообщении ГФС.