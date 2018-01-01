На границе с Польшей протестующие перекрыли дороги

В Волынской области сегодня, 10 января, на трассе Киев-Ковель-Ягодин, возле международного автомобильного пункта пропуска Ягодин, проходит акция протеста из-за ужесточения таможенных правил ввоза товаров в Украину. Об это сообщили в Волынском управлении Нацполиции.

Протестующие непрерывным движутся по пешеходному переходу. По данным правоохранителей, в акции принимают участие около 70 человек, охрану публичной безопасности осуществляют более 40 полицейских.

Подобные акции прошли и во Львовской области. Митингующие перекрыли дорогу к пункту пропуска Шегини - Медика и Рава-Русская - Гребенне на украинско-польской границе.