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МВД: Правоохранители обеспечили общественную безопасность во время праздников

Сегодня, 14:12 citynews.net.ua | Напечатать

Правоохранители достойно обеспечили общественную безопасность во время зимних праздников.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщили  в департаменте коммуникации МВД.

«Во время проведения новогодних и рождественских праздников личный состав Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной миграционной службы выполнили определенные задачи. Правоохранители работали в усиленном режиме, обеспечивали общественный порядок и реагировали на изменения в оперативной обстановке», - сказал Яровой.

Первый заместитель министра напомнил, что во время рождественской ночи около 25 тыс. правоохранителей обеспечивали публичную безопасность. А в новогоднюю ночь за спокойствие украинцев отвечали 12 тыс. полицейских и нацгвардейцев.

Яровой подчеркнул, что командиры подразделений учли все преимущества и недостатки во время несения службы на праздники и учтут их в дальнейшей работе.

Заместитель командующего Национальной гвардии Николай Балан отметил, что во время праздников военнослужащие НГУ не только помогали в обеспечении общественного порядка, но и охраняли дипломатические и государственные учреждения.

Яровой поблагодарил задействованный личный состав и руководителей Нациполиции, Нацгвардии, ГосЧС и ГПСУ за организацию при подготовке и контроле обстановки во время проведения мероприятий, своевременное реагирование на все вызовы в обстановке.


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