Перед Рождеством полиция в Донецкой области обследует церкви на отсутствие взрывчатки

Полиция накануне Рождества обследует церкви в Донецкой области на отсутствие взрывчатых предметов, - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в регионе.

6-7 января богослужения пройдут в 187 церквях, ожидаемое количество верующих - около 65 000. В 9 храмах служба продлится до утра.

С сегодняшнего дня полиция прифронтового региона начала обследования церквей на предмет выявления угроз. Участие в мероприятиях принимают взрывотехники и кинологи со служебными собаками, которые проверяют сооружения и прилегающую территорию на отсутствие оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В рождественскую ночь безопасность жителей будут охранять усиленные наряды полиции, которые будут дежурить возле церквей. Дополнительно за порядком будут следить участники общественных формирований. Всего - более 500 правоохранителей.

В целом по области на патрулирование в эти дни выйдет до 2 тысяч полицейских. Усиленный режим несения службы продлится до 9 января.