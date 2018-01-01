В Киеве во время пожара в пятиэтажном доме эвакуировали 40 человек

Сорок человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажном доме в Киеве утром 5 января, - сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Дьяченко, 12 поступило спасателям в 05:02.

На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Выяснилось, что возгорание возникло в одной из квартир на 4 этаже.

В 6:01 пожар был локализован, а в 6:41 - ликвидирован.

"Во время тушения спасатели спасли женщину, которая находилась в квартире. Благодаря слаженным действиям пожарных из дома были выведены на безопасное расстояние 40 человек, из которых 15 детей", - говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 25 человек личного состава и 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Причина возникновения пожара устанавливаются специалистами.