Минздрав Украины инициирует отмену спецразрешений на занятие народной медициной

Министерство здравоохранения Украины инициирует отмену специальных разрешений на занятие народной медициной, - сообщает сайт ведомства.

Отмечается, что регламентация работы целителей, практикующих народную или альтернативную медицину, не может относиться к компетенции министерства, поскольку такая практика не соответствует современным медицинским научным знанием.

"Поэтому Минздрав Украины предлагает отменить специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством) путем отмены статьи 74¹ Основ законодательства Украины о здравоохранении. Сейчас проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины» находится на общественном обсуждены", - говорится в сообщении.

Понятие народной медицины в законодательстве определено как "методы оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, основанные на опыте многих поколений людей, устоявшиеся в народных традициях и не нуждаются в государственной регистрации". Однако в Минздраве подчеркивают, что применять это определение на практике невозможно.

Любые методы оздоровления, диагностики и лечения должны быть безопасными и действенными для пациентов. Народные методы не входят в арсенал современной доказательной медицины, а, следовательно, их безопасность и эффективность никем и никогда не проверялась в условиях строгих научных экспериментов.