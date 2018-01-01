На Донетчине два человека приговорены к пожизненному заключению

В Донецкой области двух осужденных за убийство приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает областная прокуратура.

«30 декабря приговором Приморского районного суда Мариуполя двух мужчин в возрасте 49 и 50 лет признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, нападение с целью завладения чужим имуществом с насилием опасным для жизни и здоровья лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенное с проникновением в жилище), и обоим назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества», – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, преступление произошло в декабре 2015 года в Марьинке. Злоумышленники пришли в дом где проживал 52-летний мужчина и его 80-летняя мать.

«Преступники нанесли потерпевшим большое количество ударов по различным частям тела руками, ногами и тупым предметом. От полученных травм мать и сын погибли на месте. После этого, мужчины завладели имуществом потерпевших, а именно денежными средствами в сумме 10 тыс. грн, 10 тыс. долл. США, 2600 российских рублей, а также золотыми украшениями на сумму более 23 тыс. грн», – добавили в прокуратуре.

Кроме того, один из преступников при задержании угрожал сотрудникам полиции подрывом гранат, которые хранил у себя дома.

«Тем самым он совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное хранение боеприпасов), угрозу убийством в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением ими служебных обязанностей, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 345 УК Украины», – пояснили в ведомстве.

Мужчины приговорены к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. В производстве пострадавшим заявлен гражданский иск на общую сумму более 2,2 миллионов гривен, который прокурором поддержан и удовлетворен судом.