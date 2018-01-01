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Моряки-украинцы, которые «застряли» в порту Сирии, возвращаются домой

Сегодня, 14:54 citynews.net.ua | Напечатать

Моряки-украинцы, которые «застряли» в порту Сирии, возвращаются домой5 января 10 украинских моряков, которые с августа 2017 находились на арестованном судне в порту Сирии, возвращаются на Родину.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на представителя департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича.

Он добавил, что благодаря консулу сирийские органы власти вернули паспортные документы морякам, нашли замену экипажа среди местных жителей и вернули граждан Украины в Ливан.

«5 января на ливанской границе их встретил консул Украины», - сказал Кирилич.

Он добавил, что все финансовые вопросы – оплата транспортных расходов, авиабилетов в Украине – урегулированы Посольством Украины в Ливане.

«Сегодня, в канун Рождества, украинские моряки возвращаются к своим семьям», - подытожил Кирилич.

Как известно, с августа 2017 10 украинских моряков «застряли» в порту Тартус (Сирия) на арестованном сирийскими властями судне «Старшина Деров».

Речь идет о жителе Одессы, пять херсонцах, трех жителях Николаева и киевлянине, которые в августе заключили контракт с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан – на борт судна.

Однако выяснилось, что судно находится в Сирии, которая с 2011 года в состоянии гражданской войны. Капитан порта Тартус взял у украинцев паспорта и другие документы, которые отказался возвращать, чтобы «они сидели на борту и не бродили где-то».

Также выяснилось, что судно и его судовладелец под угрозой санкций за неоднократные заходы в оккупированный Крым. Зарплату морякам не выплачивали. На борту судна груза не было, и все это время оно ни разу не покидало пределы порта.


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