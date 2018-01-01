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В Одессе непривитым от кори детям запретили посещать детские садики и школы

Сегодня, 12:03 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе непривитым от кори детям запретили посещать детские садики и школыКомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) исполнительного комитета Одесского горсовета запретила посещать детские дошкольные учреждения и школы не привитыми от кори детьми, чтобы не допустить вспышек заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Горсовета.

Медики настоятельно рекомендуют родителям не привитых от кори детей провести иммунизацию для обеспечения эффективной защиты детей от этого серьезного заболевания.

Заседание комиссии состоялось 28 декабря 2017 года, и на нем заявили, что эпидемическая ситуация по заболеваемости корью в Одессе остается неблагополучной. Было принято создать при департаменте здравоохранения Одесского горсовета оперативный штаб по реагированию на ситуацию с распространением кори и других инфекционных заболеваний.

В пресс-службе уточнили, что по состоянию на 27 декабря 2017-го в Одессе зарегистрировано 12 вспышек кори, в том числе два - в организованных детских коллективах. Заболевшие дети не были привиты.


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