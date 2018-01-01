Финансирование строительства доступного жилья в этом году вырастет втрое

Верховная Рада втрое увеличила, до 100 млн гривен, расходы на государственную поддержку строительства и приобретения доступного жилья в сравнении с прошлым годом.

Об этом говорится в приложении №3 к Государственному бюджету на 2018 год, опубликованном на сайте парламента.

В то же время, на уровне 2017 года остались расходы на финансовую поддержку Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, которые составляют 6,9 млн гривен.

При этом на частичную компенсацию процентной ставки кредитов коммерческих банков молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья расходы уменьшены почти на 11 млн гривен - до 35,4 млн гривен.

Кроме того, на увеличение уставного капитала Государственного специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" с дальнейшим использованием на реализацию Государственной программы обеспечения молодежи жильем предусмотрено 30 млн гривен.

Госбюджетом также предусмотрено финансирование программы удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в размере 55,9 млн гривен.

Бюджетом на текущий год увеличиваются более чем на 40% - до 6 млрд гривен и расходы на Государственный фонд регионального развития.

При этом финансирование Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в части общегосударственных расходов и кредитования уменьшено на 4,8 млрд гривен.