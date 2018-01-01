В Харьковской области задержан сотрудник ГФС за взятку 250 тыс. гривен

Сотрудниками следственного отдела Нацполиции в Харьковской области задержан служащий главного управления Государственной фискальной службы в регионе за получение взятки 250 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Как сообщается, за вымогательство неправомерной выгоды задержан главный государственный ревизор-инспектор управления аудита главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области, который требовал указанные денежные средства от директора предприятия внешнеэкономической деятельности за уменьшение размера начисления штрафных санкций по результатам проведения плановой проверки предприятия.