Украинцев просят не ехать в Россию из-за провокаций ФСБ

Министерство иностранных дел Украины предостерегает от поездок в Россию в связи с систематическими провокациями российских спецслужб против украинских граждан, подтвержденными и задокументированными Службой безопасности Украины.

Об этом сообщил в Twitter Департамент консульской службы МИД.

"Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. То стоит ли рисковать собственной свободой и устраивать мучения родным!?" - говорится в сообщении.