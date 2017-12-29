В Украине могут еще раз повысить минимальную зарплату по итогам I квартала

Кабинет министров Украины по итогам I квартала 2018 года может еще раз повысить размер минимальной зарплаты, если для этого будут экономические предпосылки.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает его пресс-служба.

"С 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы составляет 3 723 грн. Но в законе о Государственном бюджете Украины зафиксировано, что по итогам I квартала мы должны вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность дальнейшего повышения размера минимальной зарплаты", - отметил Розенко.

Он также подчеркнул, что для такого шага должны быть соответствующие экономические предпосылки. "Мы должны нарастить темпы роста экономики и получить дополнительный ресурс в Государственный бюджет. Ведь решение о повышении размера зарплат должно быть, прежде всего, экономически обоснованным", - добавил Розенко.