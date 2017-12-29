Суд над Саакашвили объявил перерыв до 11 января

Суд над Михаилом Саакашвили (лидер "Руха новых сил"), который рассматривает жалобу Генеральной прокуратуры Украины на решение Печерского райсуда, объявил перерыв до 11 января 2018 года.

Об этом заявил председательствующий судья Апелляционного суда Киева Олег Присяжнюк, передает РБК-Украина.

"Процессуальный кодекс требует личного участия (в заседании, - ред.) тех, кто хочет взять на поруки. Суд принял решение отложить слушание до 11 января 13:10", - заявил Присяжнюк. Сторона защиты до 11 января планирует собрать тех народных депутатов, которые заявили о готовности взять Саакашвили на поруки. Так, о готовности взять политика на поруки заявили лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, внефракционные нардепы Виктор Чумак, Виталий Куприй и Дмитрий Добродомов, нардепы от "Батькивщины" Алена Шкрум и Иван Крулько, нардепы от "Самопомичи" Александр Опанасенко, Павел Костенко и другие.