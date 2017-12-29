В прифронтовых Марьинке и Красногоровке после обстрелов восстановлены около 40 домов

В прифронтовых Марьинке и Красногоровке после обстрелов восстановлены около 40 домовСегодня, 11:56
Около 40 домов восстановлены после обстрелов в прифронтовых Марьинке и Красногоровке по информации на утро 3 января.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.
"Всего с начала проведения работ бойцы ГСЧС уже завершили восстановительные работы по 37 адресам", - говорится в сообщении.
В течение 2 января спасатели проводили восстановительные работы в частных жилых домах на ул. Лермонтова в Красногоровке.
В Марьинке ремонтные работы проводились в жилых домах на ул. Матросова и Октябрьская.