В прифронтовых Марьинке и Красногоровке после обстрелов восстановлены около 40 домов

Около 40 домов восстановлены после обстрелов в прифронтовых Марьинке и Красногоровке по информации на утро 3 января.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"Всего с начала проведения работ бойцы ГСЧС уже завершили восстановительные работы по 37 адресам", - говорится в сообщении.

В течение 2 января спасатели проводили восстановительные работы в частных жилых домах на ул. Лермонтова в Красногоровке.

В Марьинке ремонтные работы проводились в жилых домах на ул. Матросова и Октябрьская.