Ограбление в Харькове: неизвестные забрали у мужчины $30 тыс

В Харькове вчера трое неизвестных в масках совершили разбойное нападение мужчину и завладели $30 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Злоумышленники завладели средствами потерпевшего в сумме $30 тыс и скрылись с места происшествия. Для их розыска в городе был объявлен план "Сирена".

"Сообщение о совершении преступления поступило 28 декабря около 20-00 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции Харькова. Предварительно установлено, что 21-летний мужчина ехал с другом по делам на своем автомобиле Форд. На перекрестке улицы Академика Проскуры и Белгородского иномарку заблокировал автомобиль Ауди, из которого вышли трое неизвестных в масках", - подчеркнули в пресс-службе.

Нападавшие разбили молотком окна в машине и вытащили водителя и пассажира на улицу.

Под угрозой применения физического насилия неизвестные отобрали у потерпевшего денежные средства, после чего скрылись с места происшествия.

Водитель автомобиля Форд и его знакомый были доставлены в больницу с ушибами. После оказания медицинской помощи они отпущены домой.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса (разбой).

Полиция принимает все необходимые меры для установления и задержания лиц, причастных к совершению преступления.