МОН запретило вузам сайты с доменами «.ru» и «.ру»

Министерство образования поручило ограничить доступ к доменным зонам «.ru» и «.ру» высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении.

Это поручение создано согласно Доктрине информационной безопасности, утвержденной указом Президента №47 от 25.02.2017, сообщает Украинская правда.

Согласно указу, ограничения доступа к доменным зонам «.ru» и «.ру» должно не допустить нанесения «ущерба интересам Украины в информационной безопасности».

Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

По данным издания, все министерства получили соответствующие поручения от Кабмина.

МОН обязали ограничить доступ к доменным зонам «.ru» и «.ру» и использования российских почтовых Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях резолюцией заместителя госсекретаря КМУ Сергея Кушнира.