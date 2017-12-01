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Арестована пара наркодельцов, сбывавших метадон в Мариуполе

Вчера, 18:12 citynews.net.ua | Напечатать

Арестована пара наркодельцов, которые сбывали метадон в Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Согласно решению Жовтневого районного суда Мариуполя подозреваемым в сбыте метадона мужчине и женщине избраны меры пресечения в виде ареста сроком на 60 суток.

21 декабря была разоблачена группа лиц, занимавшихся сбытом наркотических средств на территории города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 33-летний местный житель, который занимался сбытом метадона. Молодой человек в течение нескольких лет употреблял и сбывал наркотик на территории Мариуполя путем “закладок”. Каждый день он реализовывал примерно 15 граммов метадона.

Вместе с мужчиной задержана 25-летняя жительница Запорожья, которая из своего города поставляла наркотическое средство сообщнику в Мариуполь.

Указанным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст.307 (незаконное приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта и сбыта особо опасных наркотических средств, совершенных по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Во время проведения санкционированных обысков у указанных лиц обнаружены и изъяты наркотики.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 


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