Арестована пара наркодельцов, сбывавших метадон в Мариуполе

Арестована пара наркодельцов, сбывавших метадон в МариуполеВчера, 18:12
Арестована пара наркодельцов, которые сбывали метадон в Мариуполе.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Согласно решению Жовтневого районного суда Мариуполя подозреваемым в сбыте метадона мужчине и женщине избраны меры пресечения в виде ареста сроком на 60 суток.
21 декабря была разоблачена группа лиц, занимавшихся сбытом наркотических средств на территории города.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 33-летний местный житель, который занимался сбытом метадона. Молодой человек в течение нескольких лет употреблял и сбывал наркотик на территории Мариуполя путем “закладок”. Каждый день он реализовывал примерно 15 граммов метадона.
Вместе с мужчиной задержана 25-летняя жительница Запорожья, которая из своего города поставляла наркотическое средство сообщнику в Мариуполь.
Указанным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст.307 (незаконное приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта и сбыта особо опасных наркотических средств, совершенных по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Во время проведения санкционированных обысков у указанных лиц обнаружены и изъяты наркотики.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.