Арестована пара наркодельцов, сбывавших метадон в Мариуполе

Арестована пара наркодельцов, которые сбывали метадон в Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Согласно решению Жовтневого районного суда Мариуполя подозреваемым в сбыте метадона мужчине и женщине избраны меры пресечения в виде ареста сроком на 60 суток.

21 декабря была разоблачена группа лиц, занимавшихся сбытом наркотических средств на территории города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 33-летний местный житель, который занимался сбытом метадона. Молодой человек в течение нескольких лет употреблял и сбывал наркотик на территории Мариуполя путем “закладок”. Каждый день он реализовывал примерно 15 граммов метадона.

Вместе с мужчиной задержана 25-летняя жительница Запорожья, которая из своего города поставляла наркотическое средство сообщнику в Мариуполь.

Указанным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст.307 (незаконное приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта и сбыта особо опасных наркотических средств, совершенных по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Во время проведения санкционированных обысков у указанных лиц обнаружены и изъяты наркотики.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.