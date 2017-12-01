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Порошенко назвал условия для возобновления покупки газа у РФ

Вчера, 17:48 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко назвал условия, при которых возможно возобновление закупок Украиной российского газа.

Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

"Мы выиграли Стокгольмский арбитраж. 20 лет Украина была на игле коррупции и зависимости от Российской Федерации по газу. Помните, как мы встречали предыдущие Новые годы? Все время были переговоры по поставкам газа, все время обвиняли Украину - то газ воруем, то транзит не можем обеспечить. Что сделалось за последние два года - мы энергетически независимы. Они стучат: "Может возьмете наш газ?" - "Да нет, у нас все в порядке. Если он будет дешевый, если он будет честный, не коррупционный - пожалуйста", - заявил глава государства. При этом президент подчеркнул, что сейчас в Украине справедливые цены на газ.


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