Порошенко назвал условия для возобновления покупки газа у РФ

Президент Украины Петр Порошенко назвал условия, при которых возможно возобновление закупок Украиной российского газа.

Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

"Мы выиграли Стокгольмский арбитраж. 20 лет Украина была на игле коррупции и зависимости от Российской Федерации по газу. Помните, как мы встречали предыдущие Новые годы? Все время были переговоры по поставкам газа, все время обвиняли Украину - то газ воруем, то транзит не можем обеспечить. Что сделалось за последние два года - мы энергетически независимы. Они стучат: "Может возьмете наш газ?" - "Да нет, у нас все в порядке. Если он будет дешевый, если он будет честный, не коррупционный - пожалуйста", - заявил глава государства. При этом президент подчеркнул, что сейчас в Украине справедливые цены на газ.