Исполнительный комитет Славянского городского совета просит ограничить использование факелов во время шествия ВО "Свобода", запланированного на 1 января 2018 года в связи с празднованием дня рождения Степана Бандеры.

Копия искового заявления в адрес Славянской городской партийной организации ВО "Свобода" опубликована на официальном сайте горсовета .

Во исполнение ст.280 Кодекса административного судопроизводства Украины исполком просит внести ряд ограничений в шествие.

В частности, в целях обеспечения правопорядка заявитель просит ограничить использование факелов и огнеопасных средств.

Исполком ссылается на то, что 29 января 2017 года во время проведения аналогичного шествия был произведен взрыв, который привел к разрушениям.