По Донецкой области распространяется корь

Первые случаи заражения корью зафиксированы в Константиновке.

Об этом сообщает "Знамя индустрии" со ссылкой на главного санитарного врача города Светлану Величко.

По ее словам, вирус подхватили 45-летний мужчина, который работает в Торецке, и его сын, а также 9-летняя девочка, приехавшая недавно из Дружковки.

Все заболевшие не привиты, в связи с чем врачи призывают пройти вакцинацию, которая выработает иммунитет против болезни.

Факты заражения корью зафиксированы уже почти во всех городах Донецкой области.

На прошлой неделе стало известно, что за последнее время в области корью заболел 31 человек. По словам заведующей отделением организации эпидемиологических исследований «Донецкого областного лабораторного центра МОЗ Украины» Виктория Бочко, по заболеваемости корью в области лидирует Торецк.