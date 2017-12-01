«Командира танка ДНР» задержали на КПВВ

Сегодня, 27 декабря, на контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» был задержан член незаконного вооруженного формирования «Оплот». Он пытался пересечь линию разграничения вместе с матерью, чтобы снять в банкомате ее пенсию.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Так, во время прохождения контроля в пункте пропуска сотрудники Волновахского отдела полиции услышали, как женщина, которая двигалась с временно неподконтрольного украинской власти Донецка, говорит, что у нее есть льготы, поскольку ее сын – «командир танка». Полицейские остановили гражданина, который сопровождал свою мать, для проверки.

Оказалось, 50-летний мужчина воевал на стороне НВФ в полку особого назначения «Оплот». В 2014-15 годах он находился на передовых позициях в селе Ясное, что вблизи неподконтрольного Докучаевска.

«В танковое подразделение житель Донецка поступил вслед за соседом. Короткие обучения – и новобранцев отправили на "передок". Мужчину сразу поставили управлять танком Т-64, его задачей было направлять огонь на украинских военных и оказывать силовую поддержку пехоте. В начале 2015 года подразделение перебросили в Донецк, где они обустроили военную часть в Кировском районе», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.