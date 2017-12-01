» » Госкино даст 17 миллионов на фильм Зеленского

Госкино даст 17 миллионов на фильм Зеленского

Сегодня, 12:49 citynews.net.ua | Напечатать

Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией «Киноквартал» контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки романтической комедии «Он и Она».

Как сообщает пресс-служба агентства, проект этой картины стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино.

Режиссером является Владимир Зеленский, авторами сценария – Александр Щур и Станислав Зубрицкий. Продюсеры – Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир и Борис Шефир. Сумма государственной финансовой поддержке проекта составляет 17 млн ​​620 тыс. 596 грн, при общей стоимости производства 35 млн 960 тыс. 400 грн.

Муж и жена переживают кризис отношений и решают расстаться. Во время испытательного срока, предоставленного судом, они на спор решают попробовать то, чего не хотели или стеснялись делать, находясь в браке. Проходя через все это, постоянно попадая в смешные ситуации, они возвращают утраченные чувства.

Релиз фильма запланирован на февраль 2019 года.

Напомним, в 2016 году студия «Квартал 95» сняла заявку на свои проекты с конкурсного отбора кинопроектов, которые получат государственную финансовую помощь.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:54

Украина передала «ЛНР» 75 человек

Сегодня, 15:25

Освобождение пленных проходит под личным контролем президента

Сегодня, 14:53

15 террористов во время обмена отказались ехать в ОРДЛО и хотят остаться в Украине

Сегодня, 14:50

Обмен пленными: до 15 человек отказываются от передачи в ОРДЛО

Сегодня, 13:39

В соцсетях призывают встретить освобожденных из плена украинцев

Сегодня, 13:38

В РФ озвучили условия возвращения своих офицеров в СЦКК

Сегодня, 12:48

Кабмин обещает выделить помощь семьям освобожденных пленных

Сегодня, 12:24

В Белолуцке пожарные вытянули парня из горящей бани

Сегодня, 11:57

Обмен пленными состоится в КПВВ «Майорское»

Сегодня, 10:33

В ОБСЕ призывают обеспечить достойные условия при обмене пленными на Донбассе

Сегодня, 10:15

Боевики ЛНР вывезли пленных для обмена

Сегодня, 10:05

Луганские террористы вывезли пленных для обмена

Новости Украины:

Сегодня, 15:55

АМКУ подозревает сети автозаправок в сговоре

Сегодня, 15:27

МИД взял на работу кота

Сегодня, 14:33

Кабмин уволил замминистра внутренних дел Дееву

Сегодня, 13:39

В соцсетях призывают встретить освобожденных из плена украинцев

Сегодня, 12:49

Госкино даст 17 миллионов на фильм Зеленского

Сегодня, 12:23

В Украину могут зайти еще два лоукоста

Сегодня, 11:58

Украина намерена в 2018 году выпустить евробонды на 2 млрд долларов

Сегодня, 10:54

Венгрия приглашает на обучение украинских студентов и предоставляет им стипендии

Сегодня, 10:25

На Киевщине чиновница получила взятку иномаркой

Сегодня, 10:18

В Украине производство шоколада в ноябре выросло на 6,4%

Сегодня, 09:35

Украина в феврале подаст в суд ООН меморандум о нарушении Россией морского права

Сегодня, 09:12

Порошенко поручил Кабмину предоставить матпомощь освобожденным пленным

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 