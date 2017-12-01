Венгрия приглашает на обучение украинских студентов и предоставляет им стипендии

Венгерское правительство предоставляет стипендии украинским студентам в следующем учебном году, - сообщается на сайте МОН Украины.

В соответствии с программой образовательного обмена между Министерством образования и науки Украины и Министерством человеческих ресурсов Венгрии на 2016-2018 годы Венгерская сторона предоставляет стипендии для украинских студентов для продолжения обучения в Венгрии согласно такому распределению:

- 40 стипендий по бакалаврским и магистерским программам по гуманитарным, обществоведческими, техническими и медицинскими направлениями подготовки;

- 20 стипендий по магистерским программам полного цикла по техническим и медицинским направлениям;

- 40 стипендий для обучения в аспирантуре в любой другой интересующей отрасли.

Сообщается, что программы обучения доступны на английском и венгерском языках, а некоторые программы предлагаются также на немецком и французском. Как сообщили в МОН, последний срок подачи заявок – 16 февраля 2018 года.

Заявки подаются в режиме он-лайн на сайте https://apply.stipendiumhungaricum.hu/.