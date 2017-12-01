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В Украине производство шоколада в ноябре выросло на 6,4%

Сегодня, 10:18 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны антитеррористической операции) производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащие какао (кроме какао-порошка подслащенного), в упаковках массой менее 2 кг, в ноябре 2017 г. составило 20,8 тыс. тонн, что на 6,4% больше аналогичного периода 2016 г.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат) в отчете по промышленному производству в Украине. При этом к октябрю 2017 г. производство шоколада уменьшилось на 0,6%. За 11 месяцев было произведено 158 тыс. т шоколада (+3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016).

Производство сахарных кондитерских изделий (в т. ч. шоколада белого), не содержащих какао, за ноябрь составило 16,8 тыс. т, что на 5% больше ноября 2016 г. и на 10,9% больше октября 2017 г. За 11 месяцев было произведено 165 тыс. т кондитерских изделий (-1,7%). Производство сладкого печенья и вафель за ноябрь 2017 г. составило 23,6 тыс. т, что на 2,1% меньше показателей ноября 2016 г. и на 2,1% меньше, чем за октябрь 2017 г. За 11 месяцев было произведено 237 тыс. т продукции (+5,4%).


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