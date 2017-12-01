Василий Гуляев: «Пересчет голосов на выборах в Таировской ОТГ снимет напряжение в обществе»

Народный депутат Украины Василий Гуляев рассказал о ситуации, которая сложилась в Таировской объединенной территориальной громаде (ОТГ), где на днях прошли выборы головы и местных депутатов, а сегодня начался пересчет голосов. Об этом сообщает ИА "Одесса Медиа" .

По словам народного избранника, пересчет голосов был назначен в связи с тем, что на выборах было зафиксировано множество нарушений. В частности нескольких человек поймали с бюллетенями для голосования за пределами округа, и правоохранители задержали их. Кроме того, были пойманы люди, у которых отсутствовала прописка, а также было зафиксировано расхождение в количестве бюллетеней.

- Когда я приехал на округ, депутаты, принимавшие участие в выборах, и местные жители обратились ко мне с жалобами на все эти нарушения. Они были зафиксированы также правоохранителями и наблюдателями, поэтому я считаю, что пересчет голосов – это законное право каждого выдвиженца, - отметил Василий Гуляев. - Например, один из кандидатов рассказал, что у него оказалось меньше голосов, чем проживает родственников в его округе. Он уверен, что родные не могли за него не проголосовать, хотя возможно могли. Поэтому пересчет четко покажет, что к чему.

Народный депутат подчеркнул, что вокруг выборов в Таировской ОТГ сложилась такая напряженная обстановка из-за того, что разрыв в результатах между кандидатами очень маленький, и составляет в некоторых случаях 4-5 голосов.

- Когда расхождение в 500-600 голосов – там все понятно. А когда такие мизерные – люди начинают сомневаться и имеют на это право. Поэтому хочу объяснить всем и снять напряжение, которое сложилось вокруг происходящего. Сейчас происходит просто пересчет голосов в ТИК, ни о каких перевыборах речи не идет, - пояснил народный избранник. – В соответствии с законом о выборах, если выявленные нарушения не окажутся массовыми, и составят менее 5%, то комиссия имеет все полномочия признать выборы состоявшимися и тогда все кандидаты, и проигравшие, и победившие должны будут признать результаты и пожать друг другу руки.

Нардеп выразил надежду, что пересчет займет не больше одного – двух дней и закончится, как можно раньше.

- Когда сейчас перед десятками камер будет проходить пересчет никто, поверьте мне, не решится совершать какие-то подмены и другие противоправные действия. Я надеюсь, что пересчет займет не больше одного – двух дней, и закончится, как можно раньше, потому что на носу праздники и все хотят уже готовиться к ним. Более того, поверьте, перевыборы никому не нужны, поскольку на это уйдет не только уйма времени, но и лишние деньги из бюджета, - сообщил Василий Гуляев.

По его мнению, те кандидаты, которые уверены в своей честной победе, не должны бояться пересчета голосов. Ведь если человек четко знает, что с его стороны никаких нарушений не было – ему нечего опасаться.

- А если кандидат возмущается из-за пересчета – значит, он чего-то боится. Хочу отметить, что у партии «Відродження» нет своих кандидатов на пост головы ОТГ, поэтому никакой заинтересованности или предпочтений у меня тоже нет. Если бы выдвигался человек от нашей партии, я бы конечно, поддерживал его, а так – я как народный депутат просто хочу, чтобы все было сделано законно, - рассказал Василий Гуляев.

Он также прокомментировал слухи об оказании им какого-либо давления на территориальную комиссию, подчеркнув, что вчера посетил один из округов на совершенно законном основании – поскольку, как народный депутат имеет на это полное право.

- В тоже время, на каком основании на округах находились депутаты областного совета, которые к ним не имеют никакого отношения – мне не ясно. Ни о каком давлении не может идти речи – комиссия сама голосует и принимает решение о пересчете голосов, либо о назначении перевыборов, чего надеюсь, не произойдет, либо о признании выборов состоявшимися. Поэтому прошу не нагнетать обстановку и спокойно дождаться результатов пересчета, - резюмировал народный депутат.

Напомним, Василий Гуляев был избран народным депутатом Украины в 140 округе, куда входит Таировская ОТГ. Народный депутат является членом депутатской группы «Партия Возрождения». Выборы в депутаты Таировской громады и на пост головы состоялись 24 декабря, в связи с объединением поселка Таирово и Сухого Лимана в Таировскую ОТГ.