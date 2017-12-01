» » Расходы на культуру в 2018 году увеличили на 52%

Расходы на культуру в 2018 году увеличили на 52%

Вчера, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

Расходы общего фонда государственного бюджета Украины на 2018 год, предусмотренные на финансирование культуры, по сравнению с 2017 годом увеличены на 2 миллиарда 95 млн грн, или на 52%.

Об этом на всеукраинском совещании работников культуры заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба чиновнка.

«Правительство делает все возможное для того, чтобы культура наконец начала финансироваться не по остаточному принципу, как это было раньше. Сегодня культура занимает видное место в программе деятельности правительства, о чем свидетельствует, в частности, и рост расходов на отрасль в государственном бюджете Украины», - сказал он.

«В целом, объем расходов общего фонда госбюджета на следующий год, предусмотренных на финансирование культуры, составляет более 6,1 млрд грн. То есть по сравнению с 2017 годом расходы увеличены почти на 3 миллиарда гривен, или на 52%», - подчеркнул вице-премьер.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:42

Порошенко рассказал подробности подготовки к обмену заложниками в АТО

Вчера, 18:40

Обнародован документальный фильм о погибшем в АТО оперном певце (видео)

Вчера, 18:01

В декабре 40 нардепов пропустили более 90% голосований

Вчера, 17:09

Захарченко «помиловал» пленных для завтрашнего обмена

Вчера, 15:54

«Мвд Днр» рассказало о спецоперации в Шахтерске

Вчера, 14:59

На Донбассе применяется система тотальной пропаганды Кремля

Вчера, 14:15

Пограничники перешли на усиленный вариант несения службы

Вчера, 13:51

В Новоастрахани произошло ДТП с участием автобуса

Вчера, 12:59

Россия останется в «минской группе» в 2018 году

Вчера, 12:19

В зоне АТО начнет вещать новый украинский телеканал

Вчера, 12:13

Жителям Верхнеторецкого временно упростили пересечение линии разграничения

Вчера, 11:15

Жителю Луганщины светит до 10 лет лишения свободы за хранение и сбыт марихуаны

Новости Украины:

Вчера, 19:20

Василий Гуляев: «Пересчет голосов на выборах в Таировской ОТГ снимет напряжение в обществе»

Вчера, 18:02

В Днепре мужчина открыл стрельбу возле супермаркета, есть раненые

Вчера, 18:00

Расходы на культуру в 2018 году увеличили на 52%

Вчера, 17:07

В Чернобыльской зоне поймали несовершеннолетнего сталкера

Вчера, 15:53

На выборы в РФ не пригласят наблюдателей от Украины

Вчера, 14:59

«ДНР» изменила расписание поезда «Дебальцево – Ясиноватая»

Вчера, 14:15

Пограничники перешли на усиленный вариант несения службы

Вчера, 13:50

В 2017 году полиция обнаружила в 3 раза больше фактов торговли людьми

Вчера, 12:58

"Газпром" требует от "Нафтогаза" около 2 млн долларов штрафа

Вчера, 12:32

Выборы в Одессе: Таировская ТИК пересчитывает голоса

Вчера, 12:11

На Крещатике из магазина украли 40 шуб

Вчера, 11:59

Суд на 8 лет отсрочил возврат ПриватБанку более 9 млрд гривен кредита

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 