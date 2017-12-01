В 2017 году полиция обнаружила в 3 раза больше фактов торговли людьми

В 2017 году сотрудники Национальной полиции Украины выявили и пресекли 321 факт, связанный с торговлей людьми.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает РБК-Украина.

"В 2017 году полицейские выявили и пресекли почти втрое больше преступлений, связанных с торговлей людьми - 321 факт против 131 в 2016 году", - сообщил Князев.

Кроме того, глава Нацполиции отметил, что увеличение количества выявленных правонарушений означает не рост преступности, а более эффективную работу правоохранительных органов в направлении противодействия торговле людьми. Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с начала 2017 года в акциях протеста приняли участие почти 28 млн человек.