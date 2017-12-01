"Газпром" требует от "Нафтогаза" около 2 млн долларов штрафа

Российский газовый монополист "Газпром" заявляет о взыскании с НАК "Нафтогаз Украины" арбитражным судом Стокгольма 1,8 млн долларов штрафа за просрочку платежа за поставленный газ.

Об этом заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, передают российские СМИ.

"Газпром" пока не получил от "Нафтогаза Украины" выплаты за поставленный газ, взысканные арбитражным судом Стокгольма, штрафы за просрочку платежа составляют 1,8 млн долларов", - сказал он.

По словам Медведева, каждый день просрочки обходится украинской компании в 600 тыс. долларов. Напомним, Российский газовый монополист "Газпром" считает, что решение Стокгольмского арбитража по спору компании с украинским "Нафтогазом" было принято в пользу России. НАК "Нафтогаз Украины" выиграла Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Арбитражный суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери или плати" на сумму 56 млрд долларов за 2012-2017 годы.