В оккупированном Крыму провели ряд обысков

В оккупированном Крыму в Симферополе российские силовики провели обыски.

Об этом сообщает "Крым.Реалии". Сообщается, что в Симферополе во вторник, 26 декабря, российские силовики провели обыски на улицах Дарвина и Хайри Эмир-Заде.

Так, после обысков на улице Дарвина силовики отвезли женщину в "управление Следственного комитета по Крыму" на улице Киевской. Активисты уточнили, что на месте второго обыска на улице Хайри Эмир-Заде находились 2 женщины с 5 маленькими детьми. Указано, что о задержаниях не сообщается, соседей и родственников не пускают на место проведения "следственных мероприятий".

Издание отмечает, что публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.